Kilis'te tanesi 35 TL'den satılıyor: 20 dakikamızı alıyor

KİLİS’te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 35 TL’ye satışa sunuluyor.

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Türkiye’de zeytin toplamak için hasat makineleri başta olmak üzere teknolojik alet ve araç bulunmasına karşın Kilis’te zeytin hasadı, geleneksel yöntemlerle gerçekleşiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tarım alanında kullanılan yeni makineler ve aletlere rağmen Kilis’te zeytin üreticilerinin bir bölümü geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyerek, teknolojik aletlere göre daha kolay, masrafsız kullanımı olan sırıkları tercih ediyor. Sırıklar, dayanaklılığı nedeniyle de ilgi görüyor.



Kilis’te maharetli ustaların elinde ateşle şekil alan sırıklar, daha sonra makinelerde yapılan işlemlerin ardından hazır hale getirilirken, boyu 3 ve 5 metre arasında olan sırıkların tanesi 25 TL’den satışa sunuluyor. Sırık satıcısı Uğur Çiftçi, Kilis’te sadece kendisini sırık üretimi yaptığını ifade ederek, “Benden başka sırık üretip satan kalmadı. Sırığın ham maddesi için dağdaki çalılardan büyük olanları satın alıyoruz." dedi.







"Eskisi kadar alan kalmadı"

"Sırığın uzunlarını 35 TL’den kısalarını 20 TL’den satıyoruz" diyen Çiftçi "Eğri olan sırıkları ateşte doğrultuyoruz, zımpara yapıyoruz. Makineli hasat yapıldığı için sırık eskisi kadar alan kalmadı. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Sırıkların odunlarını İslahiye’den getiriyoruz. Yaklaşık bir sırığın ateşte doğrultulması 20 dakikamızı alıyor” dedi.