BIST 1.393
DOLAR 8,86
EURO 10,28
ALTIN 500,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Kilis'te tanesi 35 TL'den satılıyor: 20 dakikamızı alıyor

Kilis'te tanesi 35 TL'den satılıyor: 20 dakikamızı alıyor

KİLİS’te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 35 TL’ye satışa sunuluyor.

Abone ol

Türkiye’de zeytin toplamak için hasat makineleri başta olmak üzere teknolojik alet ve araç bulunmasına karşın Kilis’te zeytin hasadı, geleneksel yöntemlerle gerçekleşiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tarım alanında kullanılan yeni makineler ve aletlere rağmen Kilis’te zeytin üreticilerinin bir bölümü geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyerek, teknolojik aletlere göre daha kolay, masrafsız kullanımı olan sırıkları tercih ediyor. Sırıklar, dayanaklılığı nedeniyle de ilgi görüyor.

Kilis’te maharetli ustaların elinde ateşle şekil alan sırıklar, daha sonra makinelerde yapılan işlemlerin ardından hazır hale getirilirken, boyu 3 ve 5 metre arasında olan sırıkların tanesi 25 TL’den satışa sunuluyor. Sırık satıcısı Uğur Çiftçi, Kilis’te sadece kendisini sırık üretimi yaptığını ifade ederek, “Benden başka sırık üretip satan kalmadı. Sırığın ham maddesi için dağdaki çalılardan büyük olanları satın alıyoruz." dedi.


"Eskisi kadar alan kalmadı"
"Sırığın uzunlarını 35 TL’den kısalarını 20 TL’den satıyoruz" diyen Çiftçi "Eğri olan sırıkları ateşte doğrultuyoruz, zımpara yapıyoruz. Makineli hasat yapıldığı için sırık eskisi kadar alan kalmadı. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Sırıkların odunlarını İslahiye’den getiriyoruz. Yaklaşık bir sırığın ateşte doğrultulması 20 dakikamızı alıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fikret Erkoç kaç yaşında öldü Bülent Ersoy'un babası kimdir?
Fikret Erkoç kaç yaşında öldü Bülent Ersoy'un babası kimdir?
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönemez iddiası olay oldu Zafer Şahin duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönemez iddiası olay oldu Zafer Şahin duyurdu
Rakamlar korkunç! Fransa'da kiliselerde 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı!
Rakamlar korkunç! Fransa'da kiliselerde 216 bin çocuk cinsel istismara uğradı!
Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç kaç yaşında öldü Fikrek Erkoç hastalığı nedir?
Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç kaç yaşında öldü Fikrek Erkoç hastalığı nedir?
Prof. Dr. Özlenen Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü
Prof. Dr. Özlenen Özkan: Vaka sayısı 3 haftaya göre ciddi oranda düştü
Yapılandırmada son rakamlar açıklandı! 152 milyar yapılandırıldı İlk ödeme ne zaman?
Yapılandırmada son rakamlar açıklandı! 152 milyar yapılandırıldı İlk ödeme ne zaman?
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! İşte zamlı sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! İşte zamlı sigara fiyatları...
Burak Sergen evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun annesi kimdir?
Burak Sergen evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi oğlunun annesi kimdir?