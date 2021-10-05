Interpol Esad rejimini yeniden üyeliğe kabul etti

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Suriye’de Beşşar Esad rejimini yeniden üyeliğe kabul etti.

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TRT World’ün haberine göre, Interpol’ün basın ofisinden yapılan açıklamada, Esed rejimine teşkilatın küresel iletişim ağına erişim izni verildiği belirtildi.

Interpol’ün Esed rejimini üyeliğe yeniden kabul etmesiyle sürgündeki muhalifler tutuklanma ve hatta işkenceye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Bunun yanı sıra Esed rejiminin Interpol iletişim ağına erişim sağlayabilecek olmasının Suriyeli mültecilerin iltica süreçlerine zarar verebileceği ifade ediliyor.

İletişim kanalı ve veri tabanına erişim izni, rejime Suriye’deki iç savaştan bu yana dünyanın dört bir yanına dağılan siyasi muhalif ve mültecileri izleme ve haklarında "kırmızı bülten" çıkarma imkanı sağlayacak.

Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.

Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.