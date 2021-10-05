Naim Gençoğlu: “Elmas Kule ile İstanbul’da Dünyaya Örnek Olacak Bir Projeye İmza Atıyoruz”

Gençoğlu Grup İstanbul’da tüm dünyaya örnek olacak bir projeye imza atıyor. Her geçen gün gelişen ve değişen yaşam şartlarına uyumlu bir şekilde planlanan bu projede kuyumculuk sektörü için birçok yenilik hayata geçiyor. Türkiye’nin kuyumculuk sektöründeki önemli isimlerini tek çatı altında buluşturan bu proje, ismi ile de dikkat çekiyor. Elmas Kule, Gençoğlu Grup güvencesiyle Kuyumcukent’in yanı başında yükseliyor.

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Kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarını, beklentilerini analiz ederek projelendirilen Elmas Kule’de, yan hizmet alanlarına, atölye alanlarına uygun metrekarelerde yer veriliyor. 29 Haziran 2021’de temel atma töreni gerçekleştirilen Elmas Kule hızla tamamlanıyor. Aralık 2022’de tamamlanması planlanan Elmas Kule Projesi, kuyumculuk sektöründe yeni bir görünüm ve heyecan yaratmaya başladı.

Elmas Kule, Kuyumculuk Sektörünün Prestij Sembolü Oluyor

Önemli firmaları tek çatı altında ve tüm ihtiyaçları dikkate alınarak bir araya getiren Elmas Kule Projesi ile ilgili bilgi veren Naim Gençoğlu, “Örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Konusunda uzman danışmanların gözetiminde, hızla tamamlayacağımız Elmas Kule’de sektörün hassasiyetlerini bilerek gerekli düzenlemeleri yaptık” ifadelerini kullandı.

Basın Ekspres üzerinde yer alacak, Kuyumcukent’in yanı başındaki Elmas Kule’de tüm ayrıntılar büyük bir titizlikle düşünülmüş. Firmalara sunulan yan hizmet alanları, atölye alanlarının dışında ayrıca, otopark alanları, misafir araç parkları, lobi bu ayrıntılar arasında yer alıyor. 110, 136 ve 149 metrekare net alanlara sahip kat planlarının yer aldığı Elmas Kule, şık siluetiyle de sektöre yakışan bir proje. İnce detayların düşünüldüğü projeye ulaşım da oldukça kolay. E5 ve TEM otoyollarına doğrudan bağlanabilen bir konumda yer alan Elmas Kule’ye ayrıca Marmaray ve metro hatları ile bağlantılı olarak çalışacak yeni metro hattından da ulaşım olacak.

Kuyumculuk Sektörünün Geleceği Elmas Kule’de Şekilleniyor

115 toplam bağımsız alan sayısına sahip olan Elmas Kule’de yer almak için randevularını alarak satış ofisinde görüşmeler gerçekleştiren sektörün önemli firmaları, yeni ve modern bir ortamda çalışmalarını sürdürmek için ilk adımları atıyor. Mimarisi, konumu, firmaları düşünen detayları ile Elmas Kule kuyumculuk sektörünün geleceğini temsil etmeye hazırlanıyor.