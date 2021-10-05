Bebeğine zarar gelmesinden korktu aşı olmadı! 8 aylık hamile kadın koronaya yenildi

"Aşı vurulsa belki böyle olmazdı"

Biri 3 yaşında, diğeri yeni doğan 2 çocuğunun annesi, 7 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin verdiği acının tarifi olmadığını kaydeden 32 yaşındaki Talat Ünlü, “Eşim korona virüse yakalandı. İlk başlarda ağrılarla başladı. Ondan sonra hamile olduğu için çok baskısı ve ağrıları vardı. Teste gittik pozitif çıkınca hastaneye yatırdılar. Hamile olduğu için fazla da müdahale edemediler. Bir hafta sonra kızımı aldılar. Kızım iyi yaşıyor Allah'a şükür. Annesini yaklaşık bir ay 5 gün kadar entübe olarak tedavisi sürdü ama tedaviye cevap vermedi. Korona virüs tüm ciğerlerini sarmış.