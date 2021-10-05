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Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not

Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi ve Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, bünyesinde Sulukule müzik akademisi ile tasarım ve üretim merkezi yer alan Fatih Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. 

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UNESCO PHOTO SAFARI projesi kapsamında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın misafiri olan Orhan Gencebay, kültür ve sanat alanında 30 branşta eğitimin verildiği sanat merkezinde yapılan çalışmalara tam not verdi. Gencebay şöyle konuştu:

“Bütün konular kültürle ilişkilidir. Sanat, kültürlerin bilimle iç içe geçerek gelişmişliğidir. Bilim ve sanat iç içedir. Sanat en büyük kavramdır, zirvedir, gelişmişliktir. Sanat ve kültür Türkiye’nin geleceğidir." 

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