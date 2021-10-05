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Erzurum'da vahşet! 17 yaşındaki kızını bıçaklayarak kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da vahşet! 17 yaşındaki kızını bıçaklayarak kaçtı

ERZURUM'dan gelen haber kan dondurdu. 17 yaşındaki kız tartışma yaşadığı babası tarafından bıçaklandı. Ekiplerin başlattığı çalışma sonrası şüpheli gözaltına alındı.

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 Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tartıştığı kızını bıçakla ağır yaralayan firari şüpheli, gözaltına alındı.

Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de kızı D.Ş'yi (17) boş arazide bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçan E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibi sonrası firari şüphelinin saklanabileceği adresleri tespit edip operasyon düzenledi.

Saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınan E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yakutiye ilçesinin Şehitler Mahallesi'nde 17 yaşındaki D.Ş, tartıştığı babası E.Ş. tarafından bıçaklanmış, ağır yaralanan kız çocuğu Atatürk Üniversitesi Yakutiye ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan baba E.Ş'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

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