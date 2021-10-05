Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması! 32 şüpheli tutuklandı

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 82 kişiden aralarında tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memurunun da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 82'si yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermelerinin ardından 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şile Adliyesi'ne getirilen 78 şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılığın 12'si memur olmak üzere 32 şüpheliyi tutuklama talebiyle ve 1'i memur olmak üzere 43 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği öğrenildi. 3 şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı

Aralarında tapu müdürü, bir tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncuların da bulunduğu 32 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakimlik 43 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca firari bulunan 5 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.