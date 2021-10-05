Kılıçdaroğlu'ndan market alışverişi sonrası 'fiyatlar gayet uygun' diyen Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu market alışverişi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatlar gayet uygun" sözlerine tepki göstererek, "Sana göre uygun. Sen bedava yaşıyorsun zaten." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hafta sonu Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca iktidara geldiklerinde İstanbul Ataşehir'de inşaatı devam eden Merkez Bankası binasının öğrenci yurdu yapılacağı sözünü verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Erdoğan'a market alışverişi tepkisi

"Erdoğan, milletin gözünü boyamak için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketine gidiyor, "Fiyatlar gayet uygun" diyor. Sana göre fiyatlar uygun. Sen elektrik, doğalgaz, su ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun, her şey bedava sana. Sen acaba ayda 2 bin 825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Bu kişi ayrıca vergi ödüyor. Açlık sınırı da 3 bin 49 lira. Erdoğan cebinden parayı çıkarıp ödüyor. Bin küsur lirayı ödüyor, "Fiyatlar gayet uygun" diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun, fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?

"Yağmur gibi zamlar gelecek" iddiası

Kara kış geliyor. Kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Büyük sıkıntı içindeler. Daha zamlar gelmedi... Kara kışta göreceksiniz Erdoğan'ın ekonomisini, milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek.

İstanbul'a yapılan Merkez Bankası binası öğrenci yurdu olacak sözü

Hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok. Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdiden parça parça Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız. 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Tefeciler Londra'da olmasın da o binada olsun. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası burada kalacak.

Uyuşturucu baronlarıyla ilgili iktidara suçlama

Vergi cennetlerinin bir kararnameyle açıklanması lazım. 2006'dan beri bu kararname çıkmıyor. Neden? Uyuşturucu baronlarının paraları için, rüşvet paraları için çıkmıyor. Uyuşturucu paralarını oradan getireceksin meşruiyet kazandıracaksın.

Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulacak

AKP 2002'de Meclis'e geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız.

Zindaşti'yi serbest bırakan kim? Orta Doğu'nun en büyük baronu. Polis yakalamış, hapse atmış. Kim serbest bıraktı bu adamı? İçimde uktedir. Denizli'deydim akşam. Bir video gördüm. 2 askerimiz yakılarak öldürüldü. Talimatı veren IŞİD'li Türkiye'de. Polis yakalıyor. Bir bakıyoruz serbest bırakılıyor. Bir gazeteci arkadaşımız bunu yazıyor, yeniden yakalanıyor ve tutuklanıyor. Kim bu adamı serbest bıraktı? Erdoğan neden susuyor? Ben sormayacak mıyım, sen baronlardan mı yanasın, halktan mı yanasın? Sezgin Baran Korkmaz'ı önce kim tutukladı, sonra kim serbest bıraktı?

Süleyman Soylu'ya tepki

Sayın bakan senin orada bir dakika dahi durman bile ayıptır. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? 10 bin dolar rüşvet alıyor diye çıkıp konuştun. Savcılığa suç duyurusunda niye bulunmadın? Bir İçişleri Bakanı rüşveti koruyorsa temiz adam değildir. Rüşvetçiyi koruyorsa temiz adam değildir.

"Her ürünün taban fiyatı olacak"

Bütün çiftçi kardeşlerime, besici kardeşlerime anlatmak isterim. Bir sefer her ürünün taban fiyatı olacak. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bu hiçbir çiftçi zarar etmeyecek demektir. Bunu planlama ile yapacağız. Kim neyi ekecek bilecek. Bir yıl sonra taban puan ne olacak onu da bilecek. Taban fiyatın altına düşünce devlet onu alacak.