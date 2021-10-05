Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde yeni gelişme! İntihar mı cinayet mi?

İSTANBUL Kadıköy'de 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker erkek arkadaşıyla kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının erkek arkadaşı Timuçin B'nin arkadaşlarına, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dediği ortaya çıktı. Savcılık, Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırladı.

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Olay, Haziran ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin B. ile pansiyonda kaldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. İşte o saatten sonra genç kadın intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti soruları akıllarda dolaşmaya başladı.

Sabah'ın özel haberine göre olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şebnem Köker'le aynı odada kalan erkek arkadaşı Timuçin B.'nin ifadesi alındı. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği ileri sürüldü.

Savcılık 'intihar mı cinayet mi' çelişkisine noktayı koydu

Şebnem Köker'in sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düşüp hayatını kaybetmesinin ardından olay çok yönlü soruşturuldu.

İfadesi alındıktan sonra serbest kalan sevgilisi Timuçin B. yeniden gözaltına alındı ancak yine adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalmasına savcılık itiraz etse de sonuç değişmedi. Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise kızının kaza ya da intihar nedeniyle yaşamını yitirmediğini belirterek şüphelerin ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım istedi, kızının cinayete gittiğini kaydetti. Savcılık da titizlikle bir soruşturma yürüttü. Öyle ki olaya ilişkin tanıkların ifadesi bir bir alındı. Onlardan bazıları pansiyonda kalan diğer müşterilerdi. Savcılıkta ifade veren tanıklar o gece ikilinin tartıştığını, seslerin kendi odalarına kadar ulaştığını söyledi.

Adli Tıp Kurumu ise genç kadının ölüm nedenini 'düşme' olarak belirledi. Ancak bu düşme atlama mı atılma mı sonucu bilinmiyordu. Öte yandan savcılık olay yerinde keşif de yaptı. Bir cansız manken, Şebnem Köker gibi camdan aşağı bırakıldı. Manken aracılığı ile o anlar anlaşılmaya çalışıldı. Yapılan keşfin ardından bilirkişi genç kadının atılmış olsa daha uzağa düşebileceği yönünde görüş bildirdi.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Timuçin B.'nin emniyette başka arkadaşlarına başka şekilde olayı anlatmasıydı. Emniyette "sonradan gördüm" ifadesi arkadaşlarıyla konuşurken, "o atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dediği bir olaya evrildi. Timuçin B.'nin arkadaşları da savcılıkta durumu anlattı. Bu çelişkilerin ardından savcılık kararını verdi. Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Timuçin B. cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.