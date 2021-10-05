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Kosova'da eski Sırp polise savaş suçundan 20 yıl hapis cezası verildi

Kosova'da eski Sırp polise savaş suçundan 20 yıl hapis cezası verildi

Kosova'da mahkeme, eski bir Sırp yedek polis olan Goran Stanisic'i, 1999 Kosova Savaşı sırasında 13 Arnavut sivilin öldürülmesindeki rolünden dolayı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum etti.

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Priştine Temel Mahkemesinden yapılan açıklamada, Kosova Özel Savcılığının Stanisic hakkında 6 Şubat 2020'de hazırladığı iddianameye göre, sanığın "Sivil halka karşı savaş suçları işlenmesinde yer alma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, sanığın 20 Temmuz 2019'dan bu yana bulunduğu tutukluluk halinin de göz önünde bulundurulacak şekilde uygulanacağı kaydedilen açıklamada, tarafların kararı temyize götürme hakkı bulunduğu belirtildi.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Stanisic, Kosova'da devam eden savaş sırasında ülkenin orta kesimlerindeki Lipyan'da Sırbistan İçişleri Bakanlığına bağlı polis istasyonunda yedek polis görevini icra ederken, 15 ve 16 Nisan 1999'da Sırp ordusu, paramiliter ve polis güçlerinin iki köyde sivil Arnavut toplumuna karşı geniş çaplı ve sistematik saldırısında yer alarak sivillerin öldürülmesi, sınır dışı edilmesi ve onlara karşı şiddet uygulanması etkileşiminde bulundu.

Sanığın bölgede diğer sivillerin öldürmesinde de suçlu bulunduğu aktarıldı.

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