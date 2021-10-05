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İsrail ile BAE arasında vizesiz seyahat 10 Ekim'de başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ile BAE arasında vizesiz seyahat 10 Ekim'de başlayacak

 İSRAİL ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında vizesiz seyahat uygulamasına 10 Ekim'de başlanacağı bildirildi.

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Kararı, İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, BAE ziyareti sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar doğrultusunda her iki ülke vatandaşlarından turistik gezi veya iş seyahatine çıkanlar vizesiz diğer ülkeyi ziyaret edebilecek.

Eğitim ve çalışmak için...

Eğitim veya çalışmak için diğer ülkeye gitmek isteyenlerin vize alması gerekecek.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan vize muafiyet anlaşması 13 Ocak'ta onaylanmıştı. Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti ancak Abu Dabi yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Ocak'ta bu uygulamayı askıya almıştı.

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