Biden yönetimi kürtaj yasağı uygulamasını kaldırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Biden yönetimi, geçtiğimiz eylül ayında Teksas'ta yürürlüğe giren ve büyük protestolara neden olan klinik ve hastanelerin kürtaj yasağı uygulamasını kaldıracağını açıkladı.

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Söz konusu yasa geçtiğimiz mayıs ayında Teksas'ta kabul edilmiş ve başvurulara rağmen ABD Yüksek Mahkemesi kanunla alakalı bir adım atmamıştı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) yeni mevzuatın "eyalet aile planlaması programını" onaracağını ve ABD eski Başkanı Barack Obama dönemindeki uygulamaya geri dönüleceğini açıkladı. HHS Sekreteri Xavier Becerra, amacın hizmetleri "güçlendirmek ve eski haline getirmek" olduğunu belirtti.

Kürtaj yapan klinikleri temsil eden örgütler de, Biden hükümetinin aldığı bu kararın, Trump dönemi uygulanan politikalar sebebiyle sistemden ayrılan 1300 kadar yerel sağlık tesisinin geri dönmesine vesile olacağını kaydetti.

ABD'de Covid-19 pandemisi sebebiyle mevcut sağlık sisteminin yara aldığı ve bu adımın, ülkedeki sağlık sistemini yeniden istikrara kavuşturmak için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

ABD'deki en büyük cinsel hastalıklar ve doğum kliniği Planned Parenthood, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kürtaj konusunda Obama dönemi uygulamaya dönülmesinin doğru bir karar olacağını açıkladı.

Biden ve Pelosi'den Yargıtay'a eleştiri: Yasa, kadınların anayasal haklarına saldırı

ABD'de "Title X adlı program" ülke genelindeki kliniklere yıllık yaklaşık 250 milyon dolar maddi destek sağlayarak, kürtaj, doğum ve cinsel hastalıklar alanında düşük gelire ailelere ücretsiz sağlık hizmeti veriyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Yargıtay'ın kürtaj yasağının 1 Eylül'de yürürlüğe girmeden bir gün önce yapılan itiraz başvurusunu reddetmesini eleştirmiş, bu durumu "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olarak nitelemişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yasayla ilgili olarak kadın haklarına "ahlaksız ve tehlikeli" saldırı ifadesini kullanmıştı.

Kürtaj yasası neden ABD'de tepkilere neden oldu?

1 Eylül Çarşamba günü Teksas'ta yürürlüğe giren yeni yönetmelik, embriyonun kalp atışlarının duyulduğu andan itibaren (hamileliğin 6. haftası) kadınlara kürtaj yasağı getiriyor. Yasaya karşı olanlar birçok kadının bu sürede hamile olduklarını dahi bilmediklerinin altını çiziyor.

Yasa tecavüz ya da ensest ilişki sebebiyle hamile kalan kadınlar için de herhangi bir istisnai seçenek sunmuyor. Sadece hamile kadınların sağlığının tehlikede olması durumunda kürtaja izin veriliyor.