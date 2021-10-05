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8 bin liraya garson 15 bin liraya aşçı bulamıyorlar! Ramazan Bingöl açıkladı

8 bin liraya garson 15 bin liraya aşçı bulamıyorlar! Ramazan Bingöl açıkladı

Restoranlarda nitelikli garson krizi patlak verdi. Garson maaşının 8 bine, aşçı maaşının 15 bine kadar çıktığını belirten sektör temsilcileri, "Personel yok. Kimi kurye oldu, kimi şoför... Turizm canlanınca sorun daha da büyüyecek" diyor.

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Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan ve normalleşmeyle birlikte kapılarını açan restoranlar şimdi de garson ve aşçı krizi yaşıyor.  Birçok restoran ve kafe, yeni dönemde garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki yıl özellikle turizmde beklenen hareketlenmeyle birlikte daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor.

Garson, aşçı, şef, komi bulamıyorlar

Sabah'ın haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle garsonların kuryelik, şoförlük, taksicilik gibi alanlara yöneldiğini belirtti. Bingöl, "Sadece garson değil, şef, aşçı, komi gibi birçok alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Garson maaşı 8 bin liraya kadar çıktı

Garsonların maaşlarının bölgelerine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bingöl, "Örneğin Etiler'de bir garsonun ortalama maaşı bahşişlerle birlikte 8-10 bin TL. Esenyurt'ta ise mesai, bahşiş vs ile 4 bin TL. Aşçıların ise maaşları 6 binden başlayıp 15 bine kadar çıkıyor" diye konuştu.

Artık kimse çırak olmak istemiyor

Mutfakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Bingöl, "Eskiden çırak-usta ilişkisi vardı. Artık kimse çırak olmak istemiyor. Dolayısıyla usta da yetişmiyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde gastronomi bölümlerinin sayısının hızla arttığını anlatan Bingöl şöyle konuştu:

Aşçılık okullarının bize bi faydası yok

"Bu bir modaya döndü. Orada okuma modası var ancak buradan gelenler çok tecrübesiz. Çünkü okulların teoriği ile iş hayatının pratiği örtüşmüyor. Bize üniversitelerin de turizm liselerinin de faydası yok. Oradaki çocuklara birinci sınıftan itibaren haftanın üç günü restoran-kafede çalışma zorunluluğu olmalı. Biz maaş da veririz. İşi işte öğrenmeliler."

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