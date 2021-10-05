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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısında bulunarak "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

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Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne" ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, "Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit'in doğusu, Kıbrıs'ın güney batısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Tüm ikazlarımıza rağmen komşumuz Yunanistan maalesef taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürüyor." ifadesini kullanan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC'nin hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim."

"Diyaloğun geliştirilmesi için fırsat"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı'ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak nitelendiren Akar, "Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız." dedi.

Yunanistan'ın son dönemde giriştiği "silahlanma yarışına" yönelik soru üzerine de Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir." diye konuştu.

Akar, açıklamasının sonunda, "Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur." ifadesini kullandı.

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