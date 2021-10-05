AstraZeneca Covid ilacı için acil kullanım onayı istedi! Aşılılar için özel ilaç!

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) Kovid-19'u önlemeye yönelik geliştirdiği ilacı için acil kullanım izni vermesini talep etti.

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AstraZeneca, 'AZD7442‘ adı verilen ilacın koronavirüs semptomu geliştirme riskini yüzde 77 oranında azalttığını belirtilerek FDA'ya'dan acil kullanım onayı istedi.

Şirket tarafından FDA'ya sunulan dosyada ‘AZD7442‘ ile Kovid-19 aşılarına rağmen yeterince güçlü bir bağışıklığa sahip olmayan veya aşı sonrası bağışıklığı düşen kişilerin korunmasının sağlanabileceğini bildirdi.

Dosyaya göre ilaç ayrıca, bağışıklıklarını yüksek seviyede tutması gereken askeri personel gibi gruplara da verilebilir.

Aşıdan farkı ne?

Aşılar, hedeflenen antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücreler geliştirmek için sağlam bir bağışıklık sistemine dayanırken, ‘AZD7442‘ enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.

ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından keşfedilen iki antikora dayanan AZD7442'nin ABD'de onaylanması AstraZenaca için büyük kazanç anlamına geliyor. Zira şirketin Kovid-19 aşısı henüz ABD otoriteleri tarafından onaylanmış değil.