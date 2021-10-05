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Koronavirüsün ilk çıkışıyla ilgili olay iddia! 2019 yazında başladı

Koronavirüsün ilk çıkışıyla ilgili olay iddia! 2019 yazında başladı

2020 yılının başından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün, aslında 2019 yazında Vuhan'da yayılmaya başlamış olabileceği öne sürüldü.

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Telegraph gazetesinin siber güvenlik şirketi Internet 2.0'ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir.
Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.

Raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi.

Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.

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