BIST 1.392
DOLAR 8,88
EURO 10,31
ALTIN 500,84
HABER /  GÜNCEL
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

ABD zırhlısına terör örgütü paçavrası asıp kent içinde dolaştılar

ABD zırhlısına terör örgütü paçavrası asıp kent içinde dolaştılar

PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG'ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD'den skandal bir adım daha geldi. YPG, ABD'nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara paçavrasını asarak Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

Abone ol

PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG'nin sözde koordinasyon ve askeri operasyonlar merkezi Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın Haseke kentinde DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir hapishane yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu.

Teröristler ABD araçlarına PKK/YPG paçavrasını astığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Terörle omuz omuza

YPG, askeri faaliyetlerini duyurduğu bir başka hesabından ise ABD ile 29 Eylül'de yaptıkları tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda ABD askerleri ile PKK/YPG teröristlerinin omuz omuza çalışmalar yaptığı görülürken, "Koalisyon güçleri DAEŞ ile çatışmak için koalisyon danışmanlarıyla eğitime devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf ile birlikte ABD'nin teröristlere hibe ettiği zırhlı araçlarla ilgili eğitim verdiği bilgisi de verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait yayın organları daha önce İngiltere'nin de kendilerine 20 milyon dolar hibe ettiğini belirtmişti.
ÖNCEKİ HABERLER
Kolombiya'da 4 yerli halk liderine eş zamanlı suikast düzenlendi
Kolombiya'da 4 yerli halk liderine eş zamanlı suikast düzenlendi
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Abdurrahman Dilipak'tan bomba tahmin! Erken seçim var koalisyon dönemi başlıyor
Abdurrahman Dilipak'tan bomba tahmin! Erken seçim var koalisyon dönemi başlıyor
Tekirdağ'da eski eşini kızlarının önünde öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Bunu kabul etmedi
Tekirdağ'da eski eşini kızlarının önünde öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Bunu kabul etmedi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı iddiası
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı iddiası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı
AstraZeneca Covid ilacı için acil kullanım onayı istedi! Aşılılar için özel ilaç!
AstraZeneca Covid ilacı için acil kullanım onayı istedi! Aşılılar için özel ilaç!
Koronavirüsün ilk çıkışıyla ilgili olay iddia! 2019 yazında başladı
Koronavirüsün ilk çıkışıyla ilgili olay iddia! 2019 yazında başladı
İstanbul'da kuleye çıkıp intihara kalkıştı! Arbede yaşandı: Sebebi...
İstanbul'da kuleye çıkıp intihara kalkıştı! Arbede yaşandı: Sebebi...
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Nobel Tıp Ödülü'nü alamayınca tepki yağdı!
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Nobel Tıp Ödülü'nü alamayınca tepki yağdı!