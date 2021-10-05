ABD zırhlısına terör örgütü paçavrası asıp kent içinde dolaştılar

PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG'ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD'den skandal bir adım daha geldi. YPG, ABD'nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara paçavrasını asarak Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

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PKK'nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG'nin sözde koordinasyon ve askeri operasyonlar merkezi Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın Haseke kentinde DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir hapishane yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu.

Teröristler ABD araçlarına PKK/YPG paçavrasını astığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Terörle omuz omuza

YPG, askeri faaliyetlerini duyurduğu bir başka hesabından ise ABD ile 29 Eylül'de yaptıkları tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda ABD askerleri ile PKK/YPG teröristlerinin omuz omuza çalışmalar yaptığı görülürken, "Koalisyon güçleri DAEŞ ile çatışmak için koalisyon danışmanlarıyla eğitime devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf ile birlikte ABD'nin teröristlere hibe ettiği zırhlı araçlarla ilgili eğitim verdiği bilgisi de verildi.