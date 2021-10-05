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Kolombiya'da 4 yerli halk liderine eş zamanlı suikast düzenlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kolombiya'da 4 yerli halk liderine eş zamanlı suikast düzenlendi

GÜNEY AMERİKA ülkesi Kolombiya'da 4 yerli halk lideri eş zamanlı silahlı saldırılarda öldürüldü. Cinayete kurban gidenlerden ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de evlerinde kahvaltı yaparken öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ülkede bu yıl 130'dan fazla toplum lideri suikastlara kurban gitti.

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KOLOMBİYA'nın Putumayo ve Cauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo ve Argelia kasabalarında kimliği belirsiz silahlı kişiler toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Cinayete kurban gidenlerden ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de evlerinde kahvaltı yaparken öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre ülkede bu yıl 130'dan fazla toplum lideri suikastlara kurban gitti.

FARC ile devlet arasında Kasım 2016'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler suikastların hedefi oluyor.

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