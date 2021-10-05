Abdurrahman Dilipak'tan bomba tahmin! Erken seçim var koalisyon dönemi başlıyor

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, kendi penceresinden erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Ufukta erken seçimin olduğunu öne süren Dilipak, Türkiye'de koalisyonlar döneminin yeniden baylayacağını savundu.

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Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yaşanan erken seçim tartışmaları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Tüm partilerin atomize edileceğini söyleyen Dilipak, Türkiye'de koalisyon döneminin yeniden geleceğini öne sürdü. Yasa değişiklikleriyle Türkiye'de erken seçimin konuşulacağını belirten Dilipak, "Seçimi vaktinde yaparsanız daha az oy alacaksanız, seçimi erkene alırsınız" dedi. Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, şu şekilde konuştu:

Birileriyle birtakım görüşmeler devam ediyor

- Bir takım yabancı gözlemciler, gazeteciler, aktörler Türkiye'de aktif. Bir süreden beri; Kamuoyu araştırması yapan bir takım kuruluşların verileri, uluslararası ajanslar tarafından analiz edilip, Türkiye'deki siyasi yapı bir şekilde takibe alındığı dolaylı olarak dillendiriliyor.

- Birileriyle birtakım görüşmeler devam ediyor. İsrail'de 8 partili koalisyon kurdular. Türkiye'de de bugünkü yapıyla devam etmek istemiyorlar. Bundan sonra Türkiye'de de çoklu koalisyon dönemleri geliyor.

Türkiye 28 Şubat'a döner

- Hangi grup olursa olsun onunla da tabanları konusunda uzlaşmanın kolay olmayacağını düşünüyorlar. Bütün partilerin hepsini atomize edecekler. CHP de bölünecek. Kılıçdaroğlu, Amerika'ya "ne isterseniz yaparız" diyor. Kılıçdaroğlu da bunu yapamaz. Toplumdaki muhalefet onun taahhütlerinin yüzde doksanı yapmasına izin vermez, 28 Şubat'ta döner Türkiye.

Seçim yasası Meclis'e geldiği anda...

- Meclis açıldı. Paris iklim sözleşmesi gündeme geliyor ama, siyasi partiler yasası, seçim yasası, başkanlık sistemi aksayan yönleri vs. konuyla ilgili anayasal çerçevede bir düzenleme yapılacak. Seçim barajı, dar bölge seçim sistemi TBMM'de yeniden gündeme gelecek. Seçim yasası mecliste gündeme geldiği an, Türkiye seçimleri konuşacak.

Koalisyon senaryoları çalışılacak

- Bundan sonra bu düzenlemelerin seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir siyaset matematiği ki gündeme gelecek. Geçen seçim dar bölgeyle yapılsaydı nasıl sonuçlar alınırdı bunlar irdelenecek. Araştırma şirketlerinin verilerine göre koalisyon senaryoları yapılacak.

- Örneğin bu ay seçim yasasında değişiklik yapacaklarını düşünürsek; Aralık ayında yasa değişikliğinden sonra kamuoyunun düşüncelerini analiz eden anketler konuşulmaya başlanacak. Ak Parti'nin oyu yüzde 3 artıyor yüzde 5 eksiliyor, CHP'nin böyle vs...

Tanzim satışların faydalı olması mümkün değil

- Şartlar zorlaşacak. Bugünkü mantıkla Tanzim satışların faydalı olması mümkün değil. ABD ile ters düştük, Avrupa ile ters düştük. Rusya ile de ilişkilerimiz zaten en üst seviyede. Daha fazla doğalgaz halimiz de yok daha az alacak da. Suriye politikasının artı ve eksilerini hesaplayın. İsrail'le, Körfez ülkeleri, İran, Mısır, Libya ilişkilerine bakın, bunların gelecekte Türkiye'ye siyasi olarak dönüşünü hesaplayın.

Seçimi vaktinde yaparsanız kaybedecekseniz...

- Siyaset pragmatik faydacı mantıkla yapılır. Seçimi vaktinde yaparsanız daha az oy alacaksanız, seçimi erkene almak sizin lehineyse seçimi erkene alırsınız."