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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı iddiası

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı iddiası

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kadın danışmanına tokat attığı iddia edildi. Mağdur kadının şikayetçi olduğu belirtilirken CHP yönetimi, Yıldız hakkındaki taciz ve şiddet iddialarının incelenmesi için iki genel başkan yardımcısını görevlendirdi.

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Taciz, tecavüz ve kadına şiddet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, bir kez daha dayak iddiasıyla çalkalandı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü.

İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş’ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız’ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.

CHP yönetimi iddiaları araştıracak

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca Yıldız hakkındaki iddialarla ilgili taraflarla görüşüp bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını söyledi. 

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