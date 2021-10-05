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Rusya'dan Yunan medyasını çılgına çeviren sözler: KKTC'yi tanıyabiliriz

Rusya'dan Yunan medyasını çılgına çeviren sözler: KKTC'yi tanıyabiliriz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanlarından Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in, "Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) meşru devlet olarak tanıyabilir" ifadesi Yunan medyasını rahatsız netti. Yunan basını Rusya ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de birleştiğini söyledi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rusya'nın dış politikasına yön veren teorisyenlerden Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in açıklamaları Yunanistan'da ses getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in arasındaki zirveyi değerlendiren ve nelerin konuşulduğu açıklayan Dugin, iki lider arasında en ciddi ihtilafın Kırım konusunda yaşandığını kaydetmişti.

"Rusya, KKTC'yi meşru devlet olarak tanıyabilir"

Dugin, "Rusya'nın bu konuda taviz verme ihtimali yok. Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bizim Ukrayna ile olan ilişkimiz tıpkı Türkiye'nin Yunanistan ile olan sorunlarına benziyor. Bizim Türk-Yunan konusuna karışmadığımız gibi Türkiye'nin de Ukrayna ile olan tartışmalarda taraf olmaması gerekiyor. Şayet Türkiye, Kırım konusunda iddiasından vazgeçerse Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) meşru devlet olarak tanır" demişti.

"Türkiye ve Rusya birleşti"

Dugin'in, "Rusya, KKTC'yi meşru devlet olarak tanıyabilir" ifadesi Yunan medyası tarafından tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'da 'sert ve ırkçı' çizgide yayın yapan Pentapostagma, Rusya ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarları doğrultusunda birleştiğini ve çanların kendileri için çaldığını yazdı.

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