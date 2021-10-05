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Papa Francis: Kiliselerde çocuk tacizlerini üzüntüyle öğrendim

Papa Francis: Kiliselerde çocuk tacizlerini üzüntüyle öğrendim

Katoliklerin ruhani lideri Papa, cinsel istismar skandallarının ardından sessizliğini bozdu. Papa, raporu 'üzüntüyle öğrendiğini' söyledi.

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Katolik Kilisesi, bir kez daha cinsel istismarla gündeme geldi. Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Fransa'daki kiliselerde yaşanan skandalları gün yüzüne çıkaran raporu açıkladı.

216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı
Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.

Kiliselerde cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğu belirtildi.

"Papa üzüntüyle öğrendi"
Kiliselerdeki çocukların karşı karşıya kaldığı durumun ardından Vatikan'dan açıklama geldi.

Açıklamada, Papa'nın, Fransız Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz soruşturmasının içeriğini "üzüntüyle öğrendiği" kaydedildi.

"Kurbanları düşünüyor"
Papa'nın, ayrıca yaşananları kınayarak gösterilen cesaret için de minnettarlık duyduğu belirtildi.

"Her şeyden önce Papa'nın düşünceleri kurbanlarla. Büyük bir üzüntü duyuyor." denildi.

Kilise gerekli tedbirleri almadı
Diğer taraftan, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırdı.

2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekti. CIASE başkanı, Fransız toplumunda 5,5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığını sözlerine ekledi.

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