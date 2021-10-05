Yunanistan hükumetini yerden yere vurdular: Türkiye gibi olamadık
YUNANİSTAN savunma sanayisini eleştiren Yunan basını, Türk İHA'larını örnek göstererek, "İHA'lar konusunda Türkler gibi olamadık" ifadesini kullandı.Abone ol
YUNANİSTAN basınında Fransa ve Yunanistan arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımlandı. Yunan basını, "İHA'lar konusunda Türkler gibi olamadık" yorumunda bulundu.
Yazıda ayrıca Yunan savunma sanayiine eleştiriler de yer aldı. 1960'lardan bu yana tüm Yunan hükumetlerinin Türkiye karşısında uluslararası arenada yardım istediği ifade edilirken Yunan-Fransız anlaşmasının yararlılığını işaret edecek ikna edici argümanların olmadığı belirtildi.
Yunanistan'ın Batılı silah üreticilerini memnun etmeye çalıştığı ifade edilen yazıda, "Türkiye, askeri teknolojiyi yakından takip etti. Sanayilerini buna göre geliştirdi ve kendisini hızla donattı. Yunanistan ise olduğu yerde kaldı. Örnek vermek gerekirse Yunan hükumetinin yıllardır hiç anlamadığı konu İHA'lardır. Artık her türlü silah sisteminin tedariki için gereken sorumluluğun üstlenilmesi gerekiyor" denildi.