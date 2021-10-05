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Atina'yı karıştıran protesto: Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor

Atina'yı karıştıran protesto: Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor

YUNANİSTAN'da bir kişi, başkent Atina'daki parlamento binası önüne üstünde, "Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor" yazılı aracını bıraktı. Aracını patlatarak havaya uçuracağını söyleyen 58 yaşındaki Yunan gözaltına alındı.

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YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'daki parlamento binasının önünde, "Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor" yazılı bir kamyonet ortalığı birbirine kattı. Parlamento binası önüne gelen Yunan, Yunanistan güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Parlamento binası önünde yer alan Meçhul Asker Anıtı'nın hemen yanına bir kişi LPG'li kamyonetini yanaştırdı. Üzerinde, "Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor. Evimi Türkler tutuyor" yazılı aracını parlamento binasının önüne çeken adam aracını havaya uçuracağı yönünde tehditler savurdu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi

Güvenliği alarma geçiren araca Yunan polisleri müdahale etti. 58 yaşındaki şahsın psikolojik sorunları bulunan bir çiftçi olduğunu söylenirken adam gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde araçta patlayıcı madde bulunamadı. Kalamata kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu.

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