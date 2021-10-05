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Polonya ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri zorla Belarus'a itti

Polonya ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri zorla Belarus'a itti

BELARUS Devlet Sınır İdaresi, Polonya makamlarının ikisi ölümün eşiğinde olan 3 Suriyeliyi Belarus'a zorla sınır dışı ettiğini duyurdu.

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BELARUS Devlet Sınır İdaresi, geçtiğimiz cumartesi günü ulusal sınır muhafızlarının Belarus-Polonya sınırında ikisi bilincini kaybetmiş üç Suriyeli mülteci bulunduğunu aktardı. Polonya sınır muhafızlarının ölümle burun buruna gelen mültecilere herhangi bir yardım sağlamaya çalışmaksızın hattın karşı tarafında durup onları izlediği belirtildi.

Açıklamada Belarus ordusunun sınır hattının Polonya tarafındaki kumlu şeritte çekişme izleri fark ettiğini ve bunun sınır dışı sürecinin zorunlu niteliğini açıkça gösterdiği de ifade edildi. Suriyeli mültecilerden birinin Polonyalı askerlerin onları durdurup zorla Belarus sınırına getirdiğini, burada Belarus'a geçmeyi reddettikleri için ağır şekilde dövdüklerini ve 3 gün boyunca ormanda yiyeceksiz veya yiyeceksiz bıraktıklarına dikkat çekildi.

Belarus Sınır İdaresi, Suriyeli mültecilerin tedavi için hastaneye götürüldüğünü doğruladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırından itibaren 418 kilometrelik mesafenin yaklaşık 100 kilometresi boyunca dikenli tel konuşlandırmıştı. Polonya makamları sınır bölgesindeki mülteci krizinden Belarus'u sorumlu tutuyor. Polonya, Belarus makamlarını göçmenleri ülke topraklarına nakletmekle ve ardından yeni bir mülteci krizini körüklemek amacıyla sınırdan Polonya, Litvanya ve Letonya'ya götürmekle suçluyor.

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