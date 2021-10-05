Polonya ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri zorla Belarus'a itti

BELARUS Devlet Sınır İdaresi, Polonya makamlarının ikisi ölümün eşiğinde olan 3 Suriyeliyi Belarus'a zorla sınır dışı ettiğini duyurdu.

Abone ol

BELARUS Devlet Sınır İdaresi, geçtiğimiz cumartesi günü ulusal sınır muhafızlarının Belarus-Polonya sınırında ikisi bilincini kaybetmiş üç Suriyeli mülteci bulunduğunu aktardı. Polonya sınır muhafızlarının ölümle burun buruna gelen mültecilere herhangi bir yardım sağlamaya çalışmaksızın hattın karşı tarafında durup onları izlediği belirtildi.

Açıklamada Belarus ordusunun sınır hattının Polonya tarafındaki kumlu şeritte çekişme izleri fark ettiğini ve bunun sınır dışı sürecinin zorunlu niteliğini açıkça gösterdiği de ifade edildi. Suriyeli mültecilerden birinin Polonyalı askerlerin onları durdurup zorla Belarus sınırına getirdiğini, burada Belarus'a geçmeyi reddettikleri için ağır şekilde dövdüklerini ve 3 gün boyunca ormanda yiyeceksiz veya yiyeceksiz bıraktıklarına dikkat çekildi.

Belarus Sınır İdaresi, Suriyeli mültecilerin tedavi için hastaneye götürüldüğünü doğruladı.