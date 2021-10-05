BIST 1.392
DOLAR 8,87
EURO 10,30
ALTIN 502,42
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza

Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında kırmızı kart gören siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yalçın'ın 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza alması bekleniyor.

Abone ol

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçtiği maçta saha içine girerek topa vuran Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü. Başarılı teknik direktör, sportmenliğe aykırı hareketi nediyele PFDK'ya sevk edildi.

1-3 MAÇ ARASI CEZA ALMASI BEKLENİYOR
TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Demir Grup Sivasspor(2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli teknik adama 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 5 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
AB koronavirüsten ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabilir
AB koronavirüsten ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabilir
Yabancı kuruluşlar Merkez Bankasından faiz indirimi bekliyor
Yabancı kuruluşlar Merkez Bankasından faiz indirimi bekliyor
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye HDP desteği
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye HDP desteği
Polonya ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri zorla Belarus'a itti
Polonya ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri zorla Belarus'a itti
Papa Francis: Kiliselerde çocuk tacizlerini üzüntüyle öğrendim
Papa Francis: Kiliselerde çocuk tacizlerini üzüntüyle öğrendim
Atina'yı karıştıran protesto: Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor
Atina'yı karıştıran protesto: Yunanistan'ı Türkiye yönetiyor
Yunanistan hükumetini yerden yere vurdular: Türkiye gibi olamadık
Yunanistan hükumetini yerden yere vurdular: Türkiye gibi olamadık
Denizli'de silahlı ve bıçaklı ihale kavgası 1 ölü 1 yaralı
Denizli'de silahlı ve bıçaklı ihale kavgası 1 ölü 1 yaralı