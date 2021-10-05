AB koronavirüsten ölüm riskini yüzde 50 azaltan ilacı değerlendirmeye alabilir

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacın değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, basın toplantısında yaptığı açıklamada Amerikan ilaç şirketi Merck'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği deney aşamasındaki ilaçla ilgili, "Gelecek günlerde bu hapı incelemeye başlayıp başlamayacağımızı değerlendireceğiz" dedi.

Merck, 1 Ekim'de söz konusu hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

"Bildiğimiz mevcut aşıların hastaneye yatış ve ölümlere karşı koruduğu"

Cavaleri ayrıca Pfizer/BioNTech gibi mRNA aşılarıyla ilgili temel güvenlik endişesinin miyokarditis (kalp kası iltihaplanması) olduğunu anımsatarak bu vakaların özellikle 2. dozdan sonra görüldüğünü belirtti.

Bildirilen miyokarditis vakalarının çoğunun hafif olduğuna dikkati çeken Cavaleri, "3. dozdan sonra bu riski henüz tanımlayamıyoruz çünkü çok nadiren ortaya çıkıyor. Şimdilik bildiğimiz Kovid-19 aşılarının 2 doz halinde uygulandığında hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma sağladığı" değerlendirmesini yaptı.

Cavaleri, sene sonu itibarıyla monoklonal antikor olarak bilinen yeni Kovid-19 tedavilerini duyurmak üzere 4 antiviral ilaç üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.