TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hakemlerden biz de rahatsızız!

Gündemden düşmeyen hakem kararlarıyla ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bazı hakemlerimizin kamuoyunda tartışma yaratan bazı kararlarından biz de rahatsızız." dedi.

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Türkiye futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, özellikle Süper Lig ve TFF 1. Lig'de tartışmalara neden olan hakem kararlarıyla ilgili Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuştu.

Hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR Abdulkadir Bitigen'in maç içindeki kararları büyük tartışmalara sebep olmuştu.

Son haftalardaki tartışılan hakem kararlarıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, "Biz de devamlı bunu konuşuyoruz. Bizim de en büyük gündemimiz maalesef hakemler. Futbolun konuşulması gereken çok önemli konuları varken, maalesef mesaimizin çoğu bunlarla geçiyor. Biz de rahatsızız bu olanlardan dolayı. Başkan olarak ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarım, biz de üzülüyoruz hakem kararlarının kamuoyunda bu kadar gündemde olmasına. Eğer varsa bir hata, biz de bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Nihat Özdemir, Murat Çelik'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

-Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamalarından biz de rahatsızız. Biz bu kadar büyük VAR tesisleri kurmuşken, bütün bu yatırımları yapmışken bu durumların yaşanmasına üzülüyoruz.

- Bakın hakem hata yapabilir. Diyelim ki hakem hata yaptı, peki protokole göre uygun pozisyonlarda VAR neden müdahale etmiyor?

- Ama size şunu da söyleyeyim. İtalya’da da böyle. Fransa’da da böyle. Aynısı onlarda da var. İngiltere’de biliyorsunuz geçen sene hakemler sebebiyle futbol kamuoyu ayağa kalktı.

- Maalesef oluyor işte. İşin içinde insan olunca, takdir olayı işin içine girince maalesef istenmeyen olaylar olabiliyor.

- Bütün bu konuları sürekli konuşuyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. Futbolun bütün bileşenlerinin hakemlere güvenmesi gerekiyor. Bu güven ortamının sağlanması gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz.

BU HAKEMLERLE DEVAM

- Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanımızla da devamlı konuşuyorum. Konuşmaz olur muyum? Ama şunu da hepimizin bilmesi gerekiyor, netice olarak bu insanlarla götüreceğiz bu işi. Burası bir özel şirket değil ki, memnun olmadığınız bir personeli yollayıp yerine başka birini koyun. Bu insanlarla gideceğiz, bu hakemlerimizle devam edeceğiz.

- Konuşuyoruz, çalışıyoruz. Bakın sizin vasıtanızla duyurmuş olayım. Şu anda bütün hakemler İstanbul’da bir otelde eğitimde. Uilenberg (MHK Eğitim Danışmanı, Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg) de orada. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılmış hatalar varsa, nedir; bütün bunlar bu milli maç arasında masaya yatırılacak, konuşulacak tartışılacak.

- Bu toplantı bu hafta sonu yaşananlar sebebiyle değil, daha önceden kararını almıştık. Biz bütün milli maç aralarını fırsat bilip hakemlerimize eğitim veriyoruz. Maçı biten direkt oraya geldi ve bütün hakemlerimiz şu anda eğitimde. Her maçta yaşanan tartışmalı pozisyonların hepsi tek tek analiz ediliyor. Ben federasyon başkanı olarak, biz TFF olarak elimizden geleni yapıyoruz.