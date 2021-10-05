İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın avukatı Fatih Ertürk, bugün bir gazetede yer alan ve aralarında Aktaş'ın da bulunduğu bazı emniyet müdürleriyle ilgili iddialara yer verilen haberleri yalanladı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın avukatı Fatih Ertürk, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir iş adamının boşanma aşamasındaki eşinin iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yasal yollara başvuruldu

Avukat Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ve bir kısım internet sitelerine de yansıyan haber, niteliği itibarıyla asılsız, yalan ve iftiralarla doludur. Uzun yıllardan bu yana kamu görevi yürüten, birçok terör örgütünün de hedefinde bulunan ve halen de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan müvekkil Zafer Aktaş hakkında, iftiralarla dolu yayınlara dayanak beyanları oluşturan kişi ve söz konusu yayınları basın ve meslek ilkelerine aykırı olarak yayınlayan yayın organları hakkında da yasal yollara başvurulmuştur." ifadelerini kullandı.