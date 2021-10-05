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3 HDP'linin dokunulmazlıkları kaldırılsın talebi

3 HDP'linin dokunulmazlıkları kaldırılsın talebi

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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