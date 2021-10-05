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Muhalefet parlamenter sistem için anlaştı

Muhalefet parlamenter sistem için anlaştı

TBMMM'de 6 siyasi partinin temsilcisi güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ortak bir metin üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, "parlamenter sistemin temel ilkeleri"ni ele almak üzere bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meclis'te gerçekleştirdikleri toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erkek, çalışmalarının son derece verimli geçtiğini, temel ilkelerde uzlaştıklarını belirtti. Erkek, bugünkü toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkelerini görüştüklerini, sık sık toplanacaklarını ifade etti. Erkek, "Çalışmalar güzel gidiyor. Çok acelemiz de yok. Sonuçta ortak bir metin oluştu. Genel başkanlara sunacağız." dedi.
Erdem de çok verimli bir çalışma olduğunu, her salı Meclis'te

toplanacaklarını aktardı. Büyük bir heves ve gayretle bu çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Erdem, "Ana başlıklarımızın ne olduğuna baktık. Ne kadar zaman dilimi içinde bitirebileceğimize ilişkin görüşmemiz oldu. Ortak ilkelerde aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ortak ilkelerin içindeki en önemli şeyleri bütün olarak hazırlayıp genel başkanlarımızın önüne sunacağız. Zannediyorum hepimiz, 6 parti de yaptığımız işten son derece memnunuz." diye konuştu.

"Nihai metin yazımı ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Erdem, "Şu anda bunun için bir şey söylemek erken ama herhalde önümüzdeki yılbaşını bulur diye tahmin ediyoruz." dedi.

Erdem, toplantıya katılım konusunda diğer partileri de davet edip etmeyeceklerine ilişkin soru üzerine, ülkenin güçlü parlamenter sisteme ihtiyacı olduğuna inanan diğer partilerin de kendilerine katılabileceğini söyledi.

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