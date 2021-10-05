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Devlet Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya açıklık getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kullandığı "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla açıklık getirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün düzenlenen grup toplantısındaki sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadeleriyle kafaları karıştırdı. MHP liderinin bu sözlerle kimi kast ettiği merak ediliyordu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı fotoğrafla kafa karışıklığını giderdi.

Yemek yerken fotoğraflarını paylaştı
Yönter, HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülüyor.

Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düştü.

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