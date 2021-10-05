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Türkiye 5 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 564 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 269 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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