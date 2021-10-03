Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptı. Erdoğan, Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük olmak üzere 1000 kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketi açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti.
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Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti.
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Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin marketi burada gördüğünüz gibi çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.
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