BIST 1.392
DOLAR 8,88
EURO 10,30
ALTIN 500,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

Aydın'da korkunç olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
Aydın'da korkunç olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde Abdulkadir Görmez (35), sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp, başından vurularak öldürüldü.

Abone ol

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi.

Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunus'ta helikopter düştü! 3 asker öldü
Tunus'ta helikopter düştü! 3 asker öldü
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak
Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak
Küçük esnaf gelir vergisinden muaf olacak
Küçük esnaf gelir vergisinden muaf olacak
Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den yanıt
Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den yanıt
Facebook skandalı büyüyor! Dünya bu ifşayı konuşuyor
Facebook skandalı büyüyor! Dünya bu ifşayı konuşuyor
Facebook kesintisi Telegram'ın işine yaradı
Facebook kesintisi Telegram'ın işine yaradı
Biontech'in 3. doz aşısında en yaygın 5 yan etki
Biontech'in 3. doz aşısında en yaygın 5 yan etki
Aydın Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
Aydın Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü