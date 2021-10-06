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İstanbul'da hakim tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti

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İstanbul'da hakim tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti

İSTANBUL'da hâkim M.A., tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti. Mağdur kadın, şikâyetinden vazgeçse de M.A. hakkında “Eşe Karşı Kasten Yaralamak”tan dava açıldı.

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Kadına şiddet, bu kez hâkimden geldi... İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hâkim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A. (44) ile ailevi nedenlerle tartışma yaşadı.

Sabah'ın haberine göre tartışma sırasında hâkim, iddiaya göre aynı yastığa baş koyduğu karısını darp etmeye başladı. M.A., oğlunun gözü önünde eşini tekme ve yumruklarla dövmeye devam etti. Talihsiz kadın hastanede tedavi gördü. Aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa başvuran S.A., kocasının cezalandırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan hâkim M.A., eşini darp etmediğini iddia etti. Çiftin oğlu da darp olayına tanıklık etmek istemedi. Soruşturma devam ederken S.A., savcılığa başvurarak, dosyaya şikâyetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Fakat, M.A.'nın eşine karşı işlediği suç, "şikâyete tabi suç" kapsamında değildi. Bu nedenle savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda M.A. hakkında, "Eşe Karşı Kasten Yaralama" suçundan dava açıldı.

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