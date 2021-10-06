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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mavi il sayımız 23’e ulaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mavi il sayımız 23’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamaya yönelik paylaşımlarını sürdürüyor. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranının Isparta'da yüzde 75’i geçtiğini belirten Koca "Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75’i aşmak üzere yarışalım" dedi.

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Koronavirüse karşı en etkili silah olan aşılama tüm hızıyla sürerken Bakan Koca da yeni gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Son olarak Isparta'da çift doz aşılama oranı yüzde 75’i geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta’da da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars’ta bugün yüzde 65’i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75’i aşmak üzere yarışalım” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 564 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

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