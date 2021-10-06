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Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Demirören Haber Ajansı
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

ATAŞEHİR'de polis ve belediye ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  

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Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı. 

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Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. 

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Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.

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