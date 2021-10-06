Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.