BIST 1.392
DOLAR 8,89
EURO 10,31
ALTIN 500,50
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 25. yıla özel en ucuz 5 gün

Mesut Özil'den İngiltere'de yeni futbol okulu

ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!
Mesut Özil'den İngiltere'de yeni futbol okulu

Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenlilerin futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

Abone ol

İngiltere Futbol Federasyonu ve Football for Peace (Barış için Futbol) tarafından desteklenen Mesut Özil Gelişim Merkezi, Bradford Üniversitesi'nde yer alacak.

Almanya formasıyla 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan, Real Madrid ve Arsenal formaları giydikten sonra Fenerbahçe'de oynayan Özil, "Bugüne kadar Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılmasına izin verilmesini hayretle karşılıyordum" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye bir demeç veren Özil, ""Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve menajer görmüyoruz? Onları desteklemek ve hem sahada hem de saha dışında başarılı olmaları için bir fırsat vermek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Ben de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların karşılaşabilecekleri zorlukları biliyorum. Umarım bu merkez, ihtiyaçlarını karşılar."

Londra merkezli, spor diplomasisi üzerinden diyalog ve değişim hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Football for Peace'in kurucusu Kashif Siddiqi ise "Futbol bana çok şey verdi. Mesut'la birlikte çalışarak yeni bir platform yaratmak istedim" dedi.

Merkez bölgede yaşayan gençleri, özellikle de Güney Asya kökenlileri profesyonel futbol dünyasına katabilmeyi hedefliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan İngiltere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Güney Asyalıların futbola katılımını artırmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.
Eğitim için Bradford City takımının tesislerini kullanacak olan merkezde eğitim alan gençlerin bir kısmının bu takımda forma giyme şansı bulması bekleniyor.

Bradford yerel gazetesi Telegraph and Argus, tesisin bugün törenle açılacağını aktarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
New York Times bilgi notuna ulaştı CIA böyle çuvallamış
New York Times bilgi notuna ulaştı CIA böyle çuvallamış
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yaklaşan su krizi uyarısı! Bir yanda sel bir yanda içme suyu azalması!
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yaklaşan su krizi uyarısı! Bir yanda sel bir yanda içme suyu azalması!
İstanbul Valiliği'nden açıklama! Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden açıklama! Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da hakim tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti
İstanbul'da hakim tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti
Aydın'da korkunç olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Aydın'da korkunç olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Tunus'ta helikopter düştü! 3 asker öldü
Tunus'ta helikopter düştü! 3 asker öldü
Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak
Japonya Kovid-19 etkisindeki turizme yönelik "seyahate çık" kampanyası uygulayacak
Manisa'da dehşet! Damadını bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da dehşet! Damadını bıçaklayarak öldürdü
Küçük esnaf gelir vergisinden muaf olacak
Küçük esnaf gelir vergisinden muaf olacak