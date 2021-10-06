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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yaklaşan su krizi uyarısı! Bir yanda sel bir yanda içme suyu azalması!

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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yaklaşan su krizi uyarısı! Bir yanda sel bir yanda içme suyu azalması!

Dünya Meteoroloji Örgütü, nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, örgütün iklim değişikliğiyle ilgili açıkladığı yeni rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl su kaynaklı felaketlerin devam ettiğini anımsatan Taalas, "Asya genelinde aşırı yağışlar, Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan ve Hindistan'da büyük sellere neden oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi ve yüzlerce kişi öldü" dedi.

Taalas, sel felaketlerinin sadece gelişmekte olan ülkelerde görülmediğine dikkati çekerek "Avrupa'daki feci sel yüzlerce ölüme ve yaygın hasara yol açtı" şeklinde konuştu.

'Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor'

Nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısı yapan Taalas, "Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
2021 Nobel Fizik Ödülü'nün bir yarısının Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann'a, diğer yarısının da İtalyan teorik fizikçi ‪Giorgio Parisi'ye layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taalas, bu ödülün iklim değişikliği alanında çalışan bilim insanlarına verilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

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