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Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü

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Irak'ta hayvanat bahçesi çalışanı ayı saldırısı sonucu öldü

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, yemek verdiği ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Hayvanat bahçesi yönetiminin Facebook hesabından yapılan açıklamada, hayvanat bahçesi çalışanlarından Hasan Al Hasan'nın, kafesteki ayıya yemek verdiği sırada ayının ani saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Al Hasan'ın işinin erbabı olduğu, kafeste bulunan ayının önündeki boş kabı çekip yemek dolu kabı vermeye çalıştığı sırada ayının ani saldırısına uğradığı kaydedildi.

Çalışma arkadaşlarının saldırıya uğrayan Al Hasan'ı kurtarmak için anında harekete geçerek kafesten çıkardığı ancak aldığı yaranın etkisiyle Al Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

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