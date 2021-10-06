Merve Terim Çetin kaç yaşında Fatih Terim'in kızı çocuğu kaç tane?

Fatih Terim'in büyük 38 yaşındaki Merve Terim Çetin kötü haberi instagram hesabından duyurdu. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini sesim, soluğu kesildi mesajıyla duyurdu. Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve Terim Çetin'in Yaman adında bir oğlu var. Peki Merve Terim Çetin kimdir, ne iş yapıyor?

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Geçtiğimiz günlerde 'deli olduğumu düşünenler çoğunluktadır' diyerek ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Fatih Terim'in büyük kızı 38 yaşındaki Merve Terim Çetin'de kahreden haberi duyurdu.

Ben en çok anne olmayı sevdim diyen Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybettiği duyurdu. Zorlu bir hamilelik geçireceğini ve risklerinin olduğunu kabul eden Fatih Terim'in kızı Merve Çetin'in annelik heyecanı yarım kaldı.

Bir kaç hafta önce ikinci kez anne olacağını bu fotoğrafla duyuran Merve Terim Çetin biz aslında burada 4 kişiyiz diyerek şunları yazmıştı...

Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim, ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...

Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla..

Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum.

Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle.

Hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirten Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiği şu sözler duyurdu...

Hikayenin sonu güzel bitmedi: Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduğunu dile getiren Çetin, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. 'Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim' diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin… Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..." ifadelerini kullandı.

Peki Merve Terim Çetin kimdir, eşi Ahmet Baran ne iş yapıyor ve oğlu Yaman kaç yaşında birlikte bakalım...

Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti.

2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti.

Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.

2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Yaman adında bir oğlu var.