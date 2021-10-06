Rusya'da FETÖ'ye operasyon! FETÖ'cüler panikte

Rusya, terör örgütü FETÖ'ye karşı harekete geçti. Önceki gün Moskova'da 12 adrese düzenlenen operasyonlarda, bazı FETÖ'cüler gözaltına alındı

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FETÖ'cülerin özellikle öğrenciler içinde 'uluslararası aşırıcı amaçları' çerçevesinde örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü açıklandı

Rusya, terör örgütü FETÖ'ye karşı harekete geçti. Önceki gün Moskova'da 12 adrese düzenlenen operasyonlarda, bazı FETÖ'cüler gözaltına alındı. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; FETÖ'nün kendi radikal ideolojilerini yaymak için organize olduğu ve elemanlarını yabancı bir ülkedeki dini merkezlere hazırladığı kaydedildi. Açıklamada, FETÖ'cülerin özellikle öğrenciler içinde “uluslararası aşırıcı amaçlar” çerçevesinde örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

FETÖ'ye yönelik operasyonu duyuran Rus haber ajansı Ria Novosti de hareketin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Said-i Nursi'nin fikirleri çerçevesinde örgütlendiğini, Türkiye'deki baş takipçisinin ise Fetullah Gülen olduğunu kaydetti. Ria Novosti, Fetulah Gülen'in Türkiye'de darbeyle suçlandığını hatırlatarak, 2008'den bu yana da Rusya'da 'aşırılık yanlısı' örgüt olarak tanımlandığını ekledi.

Haberde FETÖ'cülerin Rusya'da 250'den fazla hücre toplantısı yaptığı bilgisi paylaşıldı. 2019-2020'de Vavilov Caddesi'ndeki dairelerden birinde toplandıkları da aktarılan haberde, bu buluşmalarla ilgili soruşturmaların yürütüldüğü ve ceza davası açıldığı bildirildi. Örgütün, Rusya'da çok kademeli bir sistem oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

Rusya, daha önce de FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlemiş, daha 15 Temmuz'dan önce ülkedeki FETÖ okullarını kapatmıştı. Rusya'da FETÖ okullarını kapatan Yargıç Igor Smirnitsky, o dönem yaptığı açıklamada, “Sadece bir okullarından 50 ajan çıktı.” ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'cüler hayal kırıklığına uğradı

FETÖ'nün Rusya'daki kritik isimlerinden Kerim Has, operasyondan bir gün önce katıldığı bir Youtube yayınında, “Rusya'nın Gülen'le bir probleminin olmadığını, darbenin cemaat tarafından yapıldığını düşünmediklerini, Gülencileri koruduklarını, Avrasyacılarla Rusya'nın aynı eksende bulunmadığını” söylemiş, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin kötü olduğunu belirterek kendince örgüt üyelerine moral vermeye çalışmıştı. Kerim Has'ın bu yorumlarının sabahında operasyonun gelmesi dikkat çekti.

FETÖ'nün kara sicilinde Rus uçağını düşürmek ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u alçakça katletmek gibi suçlar bulunuyor.