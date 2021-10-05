Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye HDP desteği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 2023 seçimlerinde de ittifak içinde bulunmasını talep ederken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan bu talebe destek geldi.

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2023 yılında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) gerginliği yaşanıyor.

Bir önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İYİ Parti, HDP şartı koydu. İYİ Parti yaptığı açıklamalarda HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.