Kredi ve burs ödemeleri hesaplarda! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu!
Öğrencilere ödenen burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı. Ekim ayı ödemelerinin yapıldığını Bakan Kasapoğlu duyurdu.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyada duyurarak "Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda... Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim." dedi.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
T.C. kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.