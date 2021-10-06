Hadi Özışık ODA TV ve Tele 1'e bu video ile cevap verdi: Rezilsiniz yalancısınız

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın market fiyatlarıyla ilgili videosunu çarpıtan ODA TV ve Tele 1 rezil bir habere imza attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde alışveriş yaptıktan sonra "fiyatlar gayet uygun" sözü polemiğin fitilini ateşledi.

Peki fiyatlar Erdoğan'ın dediği gibi uygun mu? İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer marketlerin fiyatlarını karşılaştırdı.

İşte bu video üzerinden Hadi Özışık, itibar suikastına uğradı. Özışık'ı hedef alan siteler ise adı "karanlık tv"e çıkan ODA TV ve hakkında çok sayıda suçlamaya adı karışan Merdan Yanadağ'ın sahibi Tele 1 sitesi oldu.

ODA TV "övmek isterken yarıda kesti" dedi

ODA TV haberi "Övmek isterken yarıda kesti... "Yav bunları Mustafa özellikle mi seçtin" başlığıyla verdi ve devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünleri övmek isteyen Özışık, fiyatların diğer marketlerden daha pahalı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Programı hazırlayan editörüne kızan Özışık, “Yav Mustafa bunları özellikle mi seçtin" tepkisini gösterince sosyal medyada gündeme oturdu. "

Merdan Yanardağ'ın Tele 1'i "Hadi Özışık güzellemeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı" başlığını attı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu Tele 1 de rezillikte ODA TV ile yarıştı. Tele 1 sitesinde "Hadi Özışık güzellemeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı" şeklinde haberi servis ettiler.

Tele 1'in haberinde "Özışık’ın fiyat karşılaştırması yaptığı salça ve toz şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış mağazasında daha pahalı çıktı. Durum karşısında şaşkınlığını koruyamayan Özışık, “Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin? Bak bunlar fiyatları sonradan indirmiş olabilirler” ifadelerini kullandı." diye verildi.

Rezil iki sitenin yayınlamadığı bölüm

Peki gerçekte olan ne? ODA TV ve Tele 1'in yayınladığı videonun devamında Hadi Özışık'ın söyledikleri, bu iki sitenin nasıl bir çarpıtmaya imza attığını gösterdi. İşte algı operasyonu üssüne dönüşen bu iki sitenin göstermediği videodaki bölüm: