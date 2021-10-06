MİT'ten Dağlıca karakol baskını intikamı! 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı öldürüldü

2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca'da karakol saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Garabölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.

Dağlıca saldırısı

2012 Haziran ayında Yüksekova Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce saldırı girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada 8 askerin şehit olmuş, 16 asker yaralanmıştı.





Yüksekova Karakolu

Hakurk'ta 4 PKK'lı öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.