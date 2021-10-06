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Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi

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Flaş Ali Palabıyık iddiası MHK kararını verdi

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor. Merkez Hakem Kurulu'nun Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a ligin ikinci yarısına kadar maç vermeyeceği öğrenildi.

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Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor.

Çaykur Rize-Galatasaray maçında yaşananlar, Trabzonspor'un hakem kararlarına isyanı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın atılması ve onun öncesindeki pozisyon konusundaki itirazları, F.Bahçe'nin hatalara tepkisi başta olmak üzere tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi olmuştu.

Toplantı sonrası MHK'nin değişmesi için kulüplerin, TFF'ye ortak yazı yollayacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberin gröe; MHK'nin, Rize-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a 2. yarıya kadar maç vermeyeceği kaydedildi.

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