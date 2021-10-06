BioNTech aşısı için bomba araştırma! Etkinliği 6 ayda yüzde 50'nin altına düşüyor
Aşıların etkinlik oranları tartışılmaya devam ederken dünyanın en prestijli hakemli akademik yayınlarından olan The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı. Buna göre aşının etkinlik oranı 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düşüyor.
Covid-19'a karşı geliştirilen ve mRNA tekniğini kullanan BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranının 6 ay içerisinde yüzde 50'nin altına düştüğü, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ileride ekstra doz gerekebileceği kaydedildi.
Euronews'te yer alan habere göre, The Lancet'te, BioNTech-Pfizer aşısını 2 doz olduktan sonra koruyuculuk oranının yüzde 88'den yüzde 47'ye düştüğü kaydedildi.
Söz konusu aşının delta ve benzeri yeni varyantlara karşı etkili olduğu belirtilirken, hastaneye yatma ve koronavirüsten ölüm riskini de yüzde 90'ın üzerinde azalttığı ifade edildi.
Aşı, 2 doz alındıktan sonra delta varyantına karşı ilk ay yüzde 93 koruma sağlarken, 4 ay sonra bu oranın yüzde 53'e gerilediği görüldü.