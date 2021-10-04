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Ahmet Çakar'dan olay sözler: Türk hakemliği Rize'de fiilen iflas etmiştir

Ahmet Çakar'dan olay sözler: Türk hakemliği Rize'de fiilen iflas etmiştir

Galatarasay'ın Rize deplasmanında kazandı ama galibiyet golü öncesi Galatasaraylı futbolcuların rakiplerine faul yaptığı eleştirileri karşılaşmaya damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

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Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. 

Maç sonunda ise atılan bu golden önceki faul pozisyonları karşılaşmanın önüne geçti.

Golden önce faul itirazı maçın önüne geçti. Tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar ise pozisyonla ilgili flaş ifadeler kullandı.

"Türk hakemliği bu gece Rize de fiilen iflas etmiştir. Serdar Tatlı ve onu görevde ısrarla tutan TFF Başkanı kına yakabilirler......"

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